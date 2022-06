Paura nella notte, grave incidente a Capaccio: centauro in ospedale L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Vallo

Paura questa notte a Capaccio Paestum. Intorno alle 3 un grave incidente è avvenuto nei pressi della pizzeria Positano. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto è andata a scontrarsi contro un auto. Ad avere la peggio il centauro che è stato trasferito all'ospedale di Vallo per la cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza ed i carabinieri per i rilievi del caso. A loro il compito di ricostruire quanto accaduto.

(foto di repertorio)