Frode internazionale da 115 milioni nel Salernitano, indagate 3 persone L'attività è stata coordinata dalla Procura di Vallo della Lucania

I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di tre persone, ritenute responsabili di una frode fiscale a carattere transnazionale di oltre 115 milioni di euro. L'attività illecita, secondo gli investigatori, sarebbe stata commessa tra l'Italia, la Croazia e la Bulgaria attraverso l'emissione di fatture false legate alla compravendita di bevande, generi alimentari e articoli per la casa. Le indagini, coordinate dalla Procura di Vallo della Lucania, hanno consentito di appurare che una delle imprese aveva sede in quello che era un recapito postale ad Agropoli ed un'altra in un vecchio container nel comune di Cicerale. Nel corso delle perquisizioni effettuate tra le province di Salerno e Benevento è stato sequestrato diverso materiale. Il pubblico ministero ha disposto un sequestro preventivo di oltre 2,7 milioni di euro. I presunti responsabili sono stati denunciati per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e omesso versamento dell'Iva, ipotesi ora al vaglio dell'ufficio inquirente di Vallo della Lucania.