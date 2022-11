Inghiottita da onde a Furore: muore turista, stava fotografando la mareggiata Tragedia in Costiera Amalfitana a causa del maltempo: salvo il marito

Tragedia in Costiera Amalfitana a causa del maltempo. A Furore una turista straniera è stata inghiottita da un'onda mentre stava fotografando la mareggiata dagli scogli del fiordo. La donna - che stava trascorrendo un periodo di vacanza in Costiera Amalfitana - si trovava con il marito che, pur finendo in acqua, è riuscito a salvarsi.

La tragedia al fiordo di Furore

L'incidente è avvenuto in mattinata. Il cadavere della turista è stato recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera di Amalfi. Sconvolto per quanto accaduto il marito che è riuscito a salvarsi grazie al tempestivo intervento di un residente che gli ha lanciato una cima. Stessa procedura era stata effettuata anche per la moglie che, però, non è riuscita ad afferrare la corda ed è stata inghiottita dalle onde. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Gli accertamenti sono stati delegati alla Guardia Costiera di Amalfi con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.