Muore dopo essere stato colpito da un ramo in montagna:lutto a Corleto Monforte Dolore per il 75enne

Dolore a Corleto Monforte per la morte di un 75enne del posto che ha perso la vita in un incidente in montagna. Sarebbe stato colpito dal ramo di un albero che si è spezzato a causa del vento.

A dare l'allarme i familiari che non lo hanno visto rientrare a casa, poi la tragica scoperta. Inutili i soccorsi.

Lutto nel comune salernitano, il sindaco Filippo Ferraro ha espresso il cordoglio suo e di tutta l'amministrazione comunale.