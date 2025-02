Pagani: 37enne muore a pochi giorni dal parto, donati gli organi Il grande gesto d'amore della famiglia che salverà altre vite

Mamma da soli 4 giorni perde la vita a causa di complicazioni insorte dopo il parto. Donati i suoi organi. Un gesto d’amore e la storia di una tragedia, quella di Chiara Pagano, la 37enne di Pagani dichiarata morta dopo che i medici avevano, quattro giorni prima, fatto nascere il suo primo figlio. Una gravidanza che fino ad allora non aveva destato preoccupazioni, negli ultimi giorni però la situazione era precipitata. Durante l’ultima visita la 37enne lamentava dolori addominali tanto che il suo medico le aveva raccomandato di assumere un farmaco e soprattutto di controllare i parametri pressori, pare che Chiara avesse la fobia proprio della misurazione della pressione.

La donna però è stata colta da un malore improvviso, soccorsa immediatamente dal marito è arrivata in codice rosso all’ospedale di Castellammare di Stabia, città dove la coppia viveva. I medici hanno così fatto nascere il piccolo, che sta bene, Chiara non ha mai più ripreso conoscenza. La diagnosi parla di emorragia cerebrale ventricolare, dovuta probabilmente ad un picco della pressione arteriosa. Inutile anche il trasferimento d’ urgenza a Napoli e un dedicato intervento, che purtroppo non ha salvato la vita alla 37enne. Da lì la decisione della famiglia della donazione degli organi, un gesto d'amore che salverà altre vite. Un destino atroce quello del marito di Chiara che rimase orfano di madre mentre la donna era in attesa del suo fratellino, che si sarebbe dovuto chiamare Luca, proprio il nome dato ora a suo figlio.