Olevano sul Tusciano: ciclista cade in montagna, soccorso dall’elicottero L’incidente è avvenuto in una zona impervia

Infortunio in montagna per un ciclista, soccorso dai sanitari del 118 e dal Soccorso Alpino e Speleologico. L’incidente si è verificato nel comune di Olevano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un’area impervia compresa tra Olevano sul Tusciano e Acerno.

Un uomo di 51 anni, impegnato in un’escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto rovinosamente sul terreno e sulla ghiaia dopo che, secondo quanto riferito, un piede sarebbe rimasto accidentalmente incastrato nel pedale. L’uomo, impossibilitato a proseguire e con un forte dolore all’anca, ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, che ha raggiunto l’infortunato insieme a un infermiere del 118, trasportato nell’area a bordo del fuoristrada del CNSAS.

Considerate le caratteristiche impervie della zona e la necessità di procedere rapidamente all’evacuazione, il Cnsas ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso 118 di Salerno. L’équipe sanitaria è stata sbarcata mediante verricello nei pressi dell’infortunato.

Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato recuperato a bordo dell’elicottero mediante verricello e trasportato all’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per gli accertamenti e le cure del caso.