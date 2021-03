Giffoni: 4 stazioni di ricarica per veicoli elettrici Gli impianti saranno gestiti dalla società Be Charge

Operative le quattro colonnine che consentiranno di ricaricare veicoli elettrici a Giffoni Sei Casali. Le postazioni, fortemente volute dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Munno, sono state installate nelle seguenti località: 2 in piazza al casale di Capitignano nei pressi dell’istituto scolastico e 2 al casale di Malche, nel piazzale adiacente l’omonimo centro sportivo. Ad ogni stazione è possibile ricaricare due veicoli contemporaneamente. Gli impianti, veloci e tecnologicamente avanzati, saranno gestiti dalla società “Be Charge”, impresa leader nel settore dello sviluppo e alla crescita della mobilità elettrica.

Con apposita segnaletica orizzontale e verticale, sono stati riservati 4 posti per lo stazionamento delle auto nelle aree dove sono ubicate le colonnine per la ricarica.

«In perfetta coerenza con il programma elettorale che nel 2017, giorno dopo giorno e mese dopo mese, nonostante le tante difficoltà che stiamo vivendo, il duro lavoro sta dando i suoi buoni frutti – afferma il Primo Cittadino Francesco Munno - Questa infrastruttura, tecnologicamente avanzata, si inserisce all’interno della politica ambientale che già vede il nostro Comune tra i Comuni virtuosi per la raccolta differenziata e nel contempo vuole offrire un servizio non solo alla comunità di Giffoni Sei Casali, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi che da oggi potranno ricaricare la propria vettura elettrica in tutta comodità e sicurezza».

«Un progetto fortemente voluto da me e dall’intera amministrazione comunale e che ho seguito in prima persona passo dopo passo – sottolinea l’Assessore all’Ambiente, Angelo D’Amato - Il rispetto dell’ambiente passa anche e soprattutto attraverso il modello della mobilità sostenibile, in perfetta sintonia con il trattato di Parigi del 2015 che si propone di abbattere drasticamente l’emissione di gas a effetto serra. Da oggi, chi vorrà, potrà effettuare la ricarica in tutta sicurezza presso le quattro postazioni senza recarsi più fuori paese».

Sul portale web www.bec.energy la mappa interattiva delle colonnine di ricarica presenti sul territorio.