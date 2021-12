Scafati, studenti in piazza: "In scuole che cadono a pezzi non faremo lezione" Oltre 350 i ragazzi che hanno aderito allo sciopero: "Il Pacinotti crolla ma noi abbiamo un piano"

Oltre 350 studenti in piazza per mandare un messaggio a città e provincia: "In queste scuole che ci cadono in testa non faremo lezione!". Questa mattina gli alunni dell'I.I.S. Pacinotti hanno scioperato e bloccato le strade di Scafati, manifestando contro lo stato delle scuole e non solo.

"Negli ultimi due anni di pandemia abbiamo capito quanto sia importante il diritto alla salute, ma questo non limitarsi alla semplice tutela dal coronavirus. Istruzione e salute sono due grandi diritti che mai devono essere minacciati.

Lo scorso 19 novembre 2021 eravamo a Napoli per chiedere all'assessora regionale all'istruzione Lucia Fortini per chiedere un cambio netto del nostro sistema di istruzione, quell'incontro si è risolto con promesse non mantenute.

Proprio per questo, scendiamo nelle strade della nostra città per iniziare il cambiamento a partire dalla condizione delle nostre scuole", si legge nel comunicato firmato anche dall'unione degli Studenti Campania e dall'unione degli Studenti Agro-Vesuviano.



Riscaldamento non funzionante, laboratori e luoghi terzi alla classe inesistenti, infiltrazioni pericolose situate vicino prese di corrente, sono solo alcune delle cose denunciate.

"Ma Scuola si può fare in queste condizioni? Vogliamo: fondi immediati per le manutenzioni emergenziali, un piano di investimenti maggiore per l'edilizia scolastica. Il Pacinotti crolla ma noi abbiamo un piano!", concludono gli studenti.