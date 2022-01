Covid e vaccini a San Marzano sul Sarno, l'attacco dell'opposizione "Il sindaco esclude le altre parti politiche dalle decisioni da prendere per il bene della comunità"

Emergenza Covid e gestione vaccini a San Marzano sul Sarno, il gruppo consiliare di opposizione #Noisempretravoi chiede un'immediata convocazione del Coc (centro operativo comunale) coinvolgendo tutte le parti politiche, ossia l’intero consiglio comunale per predisporre misure idonee alla gestione di questa emergenza sanitaria e mettere in campo un piano organizzativo di gestione vaccinale. "È inaccettabile una chiusura da parte del Sindaco e della sua maggioranza. Sono state convocate le varie associazioni del territorio, senza interpellare i gruppi consiliari di opposizione che compongono l’intero consiglio comunale e che rappresentano tutti gli elettori. Non si può gestire una emergenza sanitaria così complessa senza interpellare anche i consiglieri di opposizione". Così Vincenzo Marrazzo, Colomba Farina e Maria Calenda, consiglieri comunali del gruppo "#Noi sempre tra voi", denunciano la gestione dell'emergenza sanitaria legata al Covid a San Marzano sul Sarno.

"L’amministrazione comunale non si confronta con il nostro gruppo di opposizione né ha provveduto a convocare la competente commissione consiliare di cui un componente del nostro gruppo ne è presidente. Al sindaco vogliamo ribadire che da sola non può fronteggiare una emergenza di tale portata, è opportuno che coinvolga, in sinergia, tutte le parti politiche unitamente ai gruppi associativi del territorio, per un fine preminente ed unico che è il bene salute della nostra comunità". A tal fine i consiglieri Farina, Marrazzo e Calenda propongono altresì tamponi gratis, per coloro che ne hanno bisogno, oltre ad una comunicazione più efficiente e chiara e, soprattutto, un coinvolgimento dell’opposizione oltre alle associazioni del territorio. "È necessario ed auspicabile un confronto e un coinvolgimento sulle decisioni e sull’organizzazione di tematiche così complesse e importanti quale questa dell’emergenza sanitaria e il monitoraggio dei positivi oltre ad azioni a tal fine di prevenzione, il tutto per il benessere dei nostri concittadini", hanno concluso i tre.