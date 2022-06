Baronissi Fest: torna la rassegna estiva di musica, teatro e comicità Ventiquattro appuntamenti in programma: ecco il ricco cartellone di eventi dal 2 luglio al 25 agosto

Ventiquattro appuntamenti tra concerti, cultura, teatro e comicità: torna, con l'edizione 2022, il ricco cartellone di eventi estivi “Baronissi Fest” in programma dal 2 luglio al 25 agosto all’anfiteatro comunale “P. Daniele".

"Abbiamo lavorato in queste settimane per offrire un calendario di proposte di qualità per l’estate, molto ricco e diversificato, con un’attenzione particolare alla musica e al teatro. L'obiettivo è supportare il settore degli eventi, comparto economico che in questi anni ha saputo far ricadere grande valore sulla città".

"Con questa ricca programmazione – aggiunge l'assessore agli eventi Giuseppe Giordano - l’intento dell’amministrazione comunale è di far tornare a vivere le piazze e la città. L’auspicio è che il Baronissi fest, che vede la partecipazione di eccellenze del settore culturale campano, possa essere di grande attrattiva per il territorio”.

Si parte sabato 2 luglio con l'Accademia dello spettacolo e del musical di Baronissi "La vedova troppo allegra"; domenica 3 luglio spazio allo show "Sogno di una notte di mezza estate", mentre lunedì 4 luglio andrà in scena un "Viaggio tra Spagna e America Latina" con i ballerini della compagnia Spanish Harlem Dance Company. Martedì 5 luglio concerto "Flauti all'opera" a cura dell'associazione Flautisti italiani mentre mercoledì 6 luglio tornerà il teatro con la compagnia "Mamme e non solo" con lo spettacolo "Non è detto che sia per disgrazia". Mercoledì 13 luglio la compagnia Teatro 90 proporrà lo spettacolo "Non vi resta che ridere", mentre giovedì 14 luglio spazio al musical "Parigi 1832". Venerdì 15 luglio serata dedicata alla musica con "Roma nun fa la stupida stasera". Dal 19 al 21 luglio torna la grande rassegna "Baronissi blues festival" - nella nuova location di via Don Minzoni. Grande apertura martedì 19 con il concerto del sassofonista partenopeo James Senese; il giorno successivo concerto di Kellie Rucker, cantante e armonicista, sidewomen tra le più conosciute e apprezzate della scena blues americana. Chiusura affidata a Mike Zito, straordinario chitarrista, oggi anche scopritore di talenti e produttore discografico. Il Baronissi Blues Festival è curato dall'Associazione Tutti Suonati.

Venerdì 22 luglio torna il teatro con "Pascariello e Don Felice" messo in scena dalla "Compagnia teatrale all'antica". Moda e spettacolo sabato 23 luglio con "Miss Sud e ragazza in jeans 2022". Ancora grande musica martedì 26 luglio con l'atteso concerto di "Deidda - Aniceto jazz sextet" e "Guglielmo Santino jazz trio" proposto dall'Associazione ASD Madre Terra. Teatro con la "Compagnia dei Mercanti" mercoledì 27 luglio e lo spettacolo "Io Alfredo e Valentina". Serata invece dedicata alla musica popolare con il gruppo Progetto Sud giovedì 28 luglio. L'ultimo weekend di luglio (29- 30 e 31) torna la rassegna internazionale dedicata al writing, ai graffiti e all'hip hop in via Convento e al Parco della Rinascita con Overline Jam che farà di Baronissi la capitale della street art.

Baronissi Fest ripartirà mercoledì 3 agosto con la musica popolare della "Compagnia d'Altrocanto"; giovedì 4 in scena "Questi fantasmi" a cura della Compagnia teatrale "La Nuova officina"; lunedì 8 agosto la Compagnia teatrale Arsnova proporrà lo spettacolo "Don Felice miezz e guai" mentre la chiusura è affidata alla compagnia La Cantina delle Arti con "Pulecenella mio" in programma giovedì 25 agosto. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.