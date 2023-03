Successo per l'International Street Food a Pontecagnano Faiano Oltre 25.000 presenze all’iniziativa gastronomica dello scorso week end

Si è conclusa con un totale di oltre 25.000 presenze l’iniziativa gastronomica svoltasi a Pontecagnano Faiano lo scorso week end.

In un gremitissimo Piazzale Centola, l’International Street Food Italia ha replicato il modello mondiale ed italiano dei classici chef su strada.

La manifestazione, patrocinata dal Comune, quest’anno è giunta alla quinta edizione e si ispira alle piazze di New York, Istanbul, Parigi, Napoli e della Valle d’Aosta, dove è storica la consuetudine di organizzare eventi similari, che attraversano ed impreziosiscono le strade cittadine. Un movimento di persone e di proposte culinarie che ha conquistato anche il territorio dei picentini, in cui si sono riversate migliaia di giovani e famiglie alla ricerca di piatti di ogni tipo.

"Grande sinergia, Pontecagnano pronta ad accogliere grandi eventi"

“Con questa tre giorni è stato non solo possibile affollare Piazzale Centola, ma l’intera città e dunque i bar e tutti i locali aperti. Abbiamo creato una bella sinergia e questo ci fa capire ancora una volta che Pontecagnano Faiano si presta ad accogliere grandi eventi, che implementano l’economia e la vita in un territorio rimasto per anni isolato. Rivolgiamo un plauso agli organizzatori ed agli uffici comunali, che si sono prontamente adoperati per rendere sicuro ed a norma questo bellissimo appuntamento”, ha commentato l’Assessore al Commercio Dario Vaccaro.

Il commento del sindaco Lanzara

“Siamo grati all’organizzatore Alfredo Orofino, ed a tutti i partecipanti a questo mega evento, per avere scelto, fra le centocinquanta tappe del 2023, la nostra Pontecagnano Faiano, che ha vissuto un fine settimana di divertimento, incontro, musica e buona cucina. Non solo i nostri concittadini, ma anche individui provenienti da altre realtà geografiche ci hanno raggiunti, scoprendo la nostra terra e le sue potenzialità. Confidiamo nella programmazione di altri eventi come questo e rivolgiamo un forte in bocca al lupo a tutti per le prossime date, con l’intesa di vederci anche il prossimo anno”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.