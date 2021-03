Scuola, Piero De Luca: 46 milioni al salernitano Quindici interventi nel capoluogo

"Con il Decreto Ministeriale per la ripartizione dei fondi stanziati dall'ultima Legge di Bilancio per l'edilizia scolastica degli istituti di secondo grado sono stati assegnati, alla provincia di Salerno, 46 milioni di euro; 20 milioni sono gia' disponibili e saranno utilizzati per 50 interventi in altrettanti plessi scolastici del territorio, gli ulteriori 26 milioni serviranno invece per la realizzazione di nuove strutture all'interno degli istituti gia' esistenti".

A dirlo nella sede del Partito Democratico a Salerno, il deputato Dem Piero De Luca. "Nella città di Salerno - ha aggiunto Piero De Luca - saranno attuati complessivamente 15 interventi. Queste risorse consentiranno di realizzare un importante ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico provinciale per effettuare lavori di ristrutturazione funzionale, eliminazione di barriere architettoniche, ottimizzazione energetica, messa in sicurezza, manutenzioni straordinarie di impianti, palestre e laboratori. Un segnale positivo per il mondo della scuola in una fase difficile e delicata per studenti, insegnanti e tecnici".