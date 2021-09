De Luca politico più grande e visionario di De Mita Quelle lacrime per la famiglia, come l'ex Presidente del Consiglio

L'inaugurazione della piazza del Crescent, a Salerno, sarà negli anni a venire la fotografia di quella che è stata e che sarà l'epopea del governatore Vincenzo De Luca. Il sigillo. Unico, irripetibile. Come quello dei pontefici che si spezza e si seppellisce insieme al Papa che l'ha indossato.

Le sue lacrime in quella piazza, la difficoltà a reggere l'emozione, riavvolta tutta in un attimo di fronte a migliaia di persone, delle vicende, anche giudiziarie, vissute sulla propria pelle, che rischiavano di travolgere la famiglia oltre che minarne la carriera politica, sono il prodotto di due condizioni straordinarie: la capacità d'una visione politica e la rischiosa, caparbia esuberanza nel volerla rendere viva usando strumenti ordinari, zoppi, lenti.

De Luca da solo è stato per Salerno quello che l'Italia intera ha voluto fare per il ponte Morandi a Genova: la testimonianza dell'orgoglio per il territorio. Il layout dell'architetto Ricardo Bofil, tracciato a pennarello bianco su una immmagine di Street view google maps, è come il matitone giallo paglierino che un altro stratega visionario come Kenzo Tange tracciò, nel lontano 1982, sull'icnografia mostrata all'allora sindaco Maurizio Valenzi per la realizzazione del Centro Direzionale, nell'area industriale dismessa del quartiere Poggioreale: due sogni di modernità per cancellare il degrado urbano di anonime periferie.

Ma, a differenza di Napoli, che ha impiegato 32 anni prima di trovare il bandolo, De Luca ha compiuto il proprio capolavoro in “soli” 15 anni, di cui almeno otto trascorsi in attesa di decisioni da parte della magistratura.

E qui tornano gli strumenti ordinari che rendono lui e piazza della Libertà un monumento alla grandezza: De Luca si è insinuato nella burocrazia strappandole risorse in un periodo estremamente complicato di bilanci. Altri politici, Ciriaco De Mita per esempio, si sono confrontati con la necessità di ribaltare tragedie immani ma avendo a disposizione risorse illimitate. La ricostruzione ha drenato soldi per ridare nell'immediato case alle persone ma liberato immense possibilità economiche per la realizzazione di “visioni” politiche di altrettanta grandezza per la Campania.

A parte le case coloniche trasformate in villini sfarzosi, qualche piazza e i capannoni dismessi dell'industria in montagna, il risultato è stato davvero di corto respiro.

Il parallelo tra i due non è casuale.

Potente segretario nazionale della Dc e anche Presidente del Consiglio, De Mita si presentò in un gremitissimo cinema Eliseo, ad Avellino, per un incontro elettorale. L'eloquenza complessa s'interruppe quando il discorso scivolò sulla polemica con il nipote Giuseppe, che lo contestava apertamente. Per la prima volta De Mita veniva visto piangere in pubblico, vinto fino alle lacrime dal dispiacere d'una lacerazione in famiglia.

Purtroppo, entrambi non hanno saputo selezionare una classe dirigente che ne raccogliesse l'eredità: dopo lasceranno il vuoto.