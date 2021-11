Elezioni provinciali Salerno, ecco le sei liste in corsa per il Consiglio Il prossimo 18 dicembre al voto gli amministratori dei comuni

È scaduto il termine per la presentazione delle liste in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale che si terranno il prossimo 18 dicembre. Un'elezione di secondo livello e che - come disposto dalla legge Delrio - riguarderà soltanto gli amministratori dei 158 comuni della provincia salernitana. Di seguito le sei liste presentate:

PARTITO DEMOCRATICO

Paola Cappuccio (Pisciotta)

Luca Cerretani (Torchiara)

Anna Cortazzo (Rutino)

Stefania De Lucia (Sant'Angelo a Fasanella)

Fausto De Nicola (Nocera Inferiore)

Martino D'Onofrio (sindaco Montecorvino Rovella)

Vincenza Forcellino (Cetara)

Giovanni Guzzo (Novi Velia)

Antonio Lettieri (Sanza)

Vincenza Marino (Torchiara)

Maria Morinelli (Omignano)

Francesco Morra (sindaco Pellezzano)

Luca Narbone (Cava de' Tirreni)

Vincenza Ruocco (Praiano)

Felice Santoro (Salerno)

Carmelo Stanziola (Centola)

CAMPANIA LIBERA

Nicola Acanfora (Scafati)

Lucia Bacco (Altavilla Silentina)

Mariano Ciancia (San Marzano sul Sarno)

Rosario Danisi (Nocera Superiore)

Maria Teresa Falce (Sapri)

Nicoletta Guariglia (Castellabate)

Antonio Rocco (Baronissi)

Filomena Rosamilia (Eboli)

Alfonso Trezza (Roccapiemonte)

Domenico Zottoli (Battipaglia)

PSI

1. Ametrano Marcello, Consigliere a comunale di Vallo Della Lucania

2. Antoniello Filomena, Consigliere comunale di Laviano

3. Capaccio Anna, Consigliere comunale di Bracigliano

4. Chiola Alessandro, Sindaco di Montecorvino Pugliano

5. Giordano Giuseppina, Consigliere comunale di Monteforte Cilento

6. Grieco Maria, Consigliere comunale di Castelcivita

7. La Femina Raffaele, Consigliere comunale di Pagano

8. Nese Rosa, Consigliere comunale di Torre Orsaia

9. Perretta Francesco, Vicesindaco di Salvitelle

10. Paolino Vanda, Consigliere comunale di Oliveto Citra

11. Raimondi Annalaura, consigliere comunale di Vietri sul Mare

12. Russo Salvatore, consigliere comunale di Pellezzano

13. Sabatella Cosmo, consigliere comunale di Felitto

14. Sorrentino Pasquale, Vicesindaco di San Giovanni a Piro

15. Valitutto Giuseppe, consigliere comunale di Palomonte

Manzi Giuseppe, Consigliere comunale di Battipaglia

UNITI PER LA PROVINCIA

Clemente Vincenzo

Russo Anna Maria (Angri)

Palladino Gerardo (Pagani)

De Filippis Federico (Cava de' Tirreni)

Esposito Raffaele (Sarno)

Parisi Sergio (Palomonte)

Maria De Caro (Baronissi)

Gerbase Genny (Vibonati)

Marino Sofia (Teggiano)

FORZA ITALIA-LEGA-UDC

Gianfranco Ciccariello (Centola)

Giuseppe Del Sorbo (Angri)

Immacolata Famularo (Oliveto Citra)

Teresa Formisano (Scafati)

Rosella Mastandrea (Sacco)

Silvana Nardiello (Montecorvino Pugliano)

Vincenzo Passa (Cava de' Tirreni)

Giuseppe Ruberto (Corleto Monforte)

Laura Semplice (Scafati)

Anna Rosa Sessa (Pagani)

Davide Carmine Villani (Valva)

Giovanni Mario Maio (Orria)

FRATELLI D'ITALIA

Sonia Alfano (sindaco San Cipriano Picentino)

Carmine Amato (Nocera Superiore)

Giancarlo Baselice (San Valentino Torio)

Alessa Carbone (Alfano)

Vincenzo D'Amato (Pagani)

Modesto Del Mastro (Serramezzana)

Stefania Feola (Campora)

Luca Maria Maranca (Scafati)

Andrea Olica (San Marzano sul Sarno)

Mariano Persico (Sant'Egidio del Monte Albino)

Antonello Manuel Rega (Sarno)

Mariangela Saggese (Calvanico)

Ersilia Senatore (Nocera Inferiore)

Monica Tramparulo (Corbara)

Domenico Ventura (Salerno)

Veronica Veronese (Romagnano al Monte)

“In bocca al lupo alle candidate e ai candidati del Partito Democratico impegnati a Salerno nelle prossime elezioni provinciali”. Dichiara in una nota l'on. Piero De Luca che aggiunge: “Al lavoro con i Democratici e con le forze della coalizione per garantire stabilità, forza e governabilità al Presidente Michele Strianese. Nei prossimi mesi, le Province torneranno ad avere un ruolo sempre più centrale, in particolare per l'utilizzo delle risorse del PNRR destinate all'ambiente, alle infrastrutture, alla mobilità, alle scuole e alla cultura.



Per questo motivo è indispensabile sostenere amministratori capaci e competenti, in grado di cogliere le opportunità di rilancio e ricostruzione del nostro territorio, come fatto in questi anni in tutta la provincia di Salerno. Non possiamo permetterci passi indietro”, conclude il Vice Capogruppo Dem alla Camera dei Deputati.