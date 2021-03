Basket, Scafati ingaggia Cervi: accordo fino a fine stagione Il centro reggiano, ex Avellino, riparte dal club dell'Agro nella corsa promozione

La Givova Scafati, reduce dal ko nel derby con Napoli, ha annunciato l'accordo con Riccardo Cervi. Il centro reggiano, ex Avellino, riparte dal club dell'Agro nella corsa promozione in massima serie: "Ringrazio la società per la fiducia accordatami, per avermi cercato ed avermi dato questa buona opportunità. - ha spiegato Cervi - Non vedo l’ora di essere fisicamente pronto per poter essere a disposizione del coach, che conosco molto bene in quanto è stato in passato mio allenatore a Reggio Emilia. Sto recuperando dall’infortunio e spero quanto prima di potermi aggregare agli allenamenti con i miei nuovi compagni, così da poterli conoscere bene, anche se dall’esterno ho la chiara e netta sensazione che l’attuale organico abbia tutte le carte in regola per ben figurare nei play-off". Visite mediche già superate e Cervi è al lavoro per ritrovare la miglior condizione e aggregarsi al gruppo gialloblu. Per l'ex Scandone c'è la conferma del numero di maglia, il 14.