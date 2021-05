Scherma, Gregorio "tricolore" nella sciabola agli Assoluti A Cassino l'atleta salernitana ha sbaragliato la concorrenza salendo sul gradino più alto.

Rossella Gregorio torna a sorridere. Lo fa con una splendida vittoria a Cassino dove si sono svolti i Campionati Assoluti Italiani 2021. La sciabolatrice salernitana è stata protagonista di una giornata perfetta, perché dopo aver superato i primi ostacoli, dai quarti di finale in poi è diventata letale nei momenti importanti. Le vittorie contro Passero per 15-11 e con la Lucarini per 15-13 le hanno regalato la finale contro la Battiston. L’ultimo assalto ha premiato la campana che ha messo in pedana la sua esperienza internazionale e la voglia di tornare a brillare dopo qualche stagione in chiaroscuro, imponendosi per 15-11.

Per la Gregorio si tratta di una grande soddisfazione: “Vincere questo titolo italiano è stato molto più emozionante rispetto al primo – ha spiegato la neo campionessa nazionale al sito federale- Vengo da un periodo stressante e faticoso, ero indecisa se fare la gara per paura del covid, ma sapevo anche di avere bisogno di farne una. Vincere oggi significa che il lavoro che sto facendo è giusto e farlo prima dell’Olimpiade è sempre positivo”.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2021 - SCIABOLA FEMMINILE - Cassino, 30 maggio

Finale

Gregorio (Carabinieri) b. Battiston (Aeronautica Militare) 15-11



Semifinali

Battiston (Aeronautica Militare) b. Taricco (Aeronautica Militare) 15-2

Gregorio (Carabinieri) b. Lucarini (Vigili del Fuoco) 15-13



Quarti di finale

Gregorio (Carabinieri) b. Passaro (Fiamme Oro) 15-11

Lucarini (Vigili del Fuoco) b. Gulotta (Fiamme Gialle) 15-13

Taricco (Aeronautica Militare) b. Baldini (Esercito) 15-10

Battiston (Aeronautica Militare) b. Mormile (Esercito) 15-10



Classifica (90): 1. Rossella Gregorio (Carabinieri), 2. Michela Battiston (Aeronautica Militare), 3. Benedetta Taricco (Aeronautica Militare), 3. Lucia Lucarini (Vigili del Fuoco), 5. Eloisa Passaro (Fiamme Oro), 6. Chiara Mormile (Esercito), 7. Loreta Gulotta (Fiamme Gialle), 8. Benedetta Baldini (Esercito).