Rugby, in B giornata amara per Benevento e Partenope. In C sorride il IV Circolo Successo anche per la Zona Orientale Salerno e per l'Arechi.

Dopo diciotto mesi di stop tutte le categorie hanno ripreso il via. Dopo le giovanili sette giorni fa, si sono aggiunte le compagini dielle categorie serniores. Esordio amaro per le “leonesse” di Torre del Greco che al debutto stagionale in Serie A Femminile cedono il passo al Bisceglie nel derby del sud. Per gli uomini, in Serie B entrambe sconfitte le compagini campane: l’US Benevento e la Partenope cadono tra le mura amiche contro le compagini romane del Villa Pamphili e dell’US Primavera. Debutto del torneo regionale di Serie C con vittorie per Arechi, IV Circolo e Zona Orientale Salerno.

Nei tornei giovanili, sono le sannite IV Circolo e US Benevento a vincere le due gare in programma per il campionato Under 19, mentre in Under 17 la Partenope vince in Calabria contro il Rende.

RISULTATI

SERIE C - GIRONE A

IV CIRCOLO BENEVENTO - CLAN S.MARIA C.V. = 43-7 (7-1) ARBITRO GARGIULO DOMENICO

SERIE C - GIRONE B

HYDRA - ZONA ORIENTALE SALERNO = 20-32 (3-5) DI MAIO ORAZIO

ARECHI - RENDE = 22-8 (4-1) SILVESTRO ARTURO

UNDER 19

PARTENOPE - US BENEVENTO = 8-46 (1-8) SALIERNO MASSIMO

IV CIRCOLO BENEVENTO - AMATORI TORRE DEL GRECO = 40-21 (6-3) AMBROSIO DANIELE

UNDER 17

RENDE - PARTENOPE = 20-39 (3-7) VELTRI GIUSEPPE

SERIE A FEMMINILE

AMATORI TORRE DEL GRECO - BISCEGLIE = 5-10 (1-2) PUGLIA GIUSEPPE

SERIE B

PARTENOPE - PRIMAVERA = 0-89 (0-13) CHIARONI ANTONIO

US BENEVENTO - VILLA PAMHILI = 15-48 ACCIARI PAOLO