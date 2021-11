Verso Lazio-Salernitana, stop per Ribery: le ultime dal "Mary Rosy" Lavoro atletico specifico anche per Gondo. Lassana Coulibaly è rientrato pienamente in gruppo

Allenamento mattutino per la Salernitana e c'è una novità dall'infermeria. Franck Ribery ha svolto solo atletico specifico. Il francese non ha sviluppato la seduta con i compagni a causa dei postumi di un trauma contusivo al ginocchio. Ribery ha lavorato a parte e l'allenamento di domani, in programma alle 10.30 al "Mary Rosy", sarà probabilmente decisivo per la trasferta dell'Olimpico, la sfida contro la Lazio, in cui il Cavalluccio Marino sarà spinto da oltre settemila tifosi nel settore ospiti.

Lavoro atletico specifico per Ribery, Luka Bogdan, Leonardo Capezzi e Cedric Gondo. Al pari dell'ex Fiorentina, anche l'attaccante proverà ad accelerare per tornare quanto prima in gruppo. Solo terapie per Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri, sicuri indisponibili per la gara contro i biancocelesti, impegnati questa sera (ore 21) in Europa League contro l'Olympique Marsiglia al "Vélodrome". In mattinata seduta con fase di riscaldamento seguita da esercitazioni tattiche, terminata con una partita undici contro undici.