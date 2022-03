Canottaggio, Circolo Canottieri Irno ancora protagonista a Sabnaudia Al Meeting interregionale i biancorossi salgono 3 volte sul gradino più alto del podio.

Il campo di regata di Sabaudia si conferma, ancora una volta, munifico nei confronti del Circolo Canottieri Irno di Salerno. Al Meeting interregionale di canottaggio, che si è svolto nello scorso fine settimana (19-20 marzo) nel bacino laziale, gli atleti biancorossi si sono fatti onore. Sul gradino più alto del podio è salito Lucio Cozzolino: il classe 2006, che si era già imposto nella batteria di qualificazione, ha fatto il vuoto nella gara di singolo Under 18 (secondo e terzo anno) maschile, precedendo Tiziano Siniscalchi del Circolo Canottieri Roma. Successo anche per Isabel e Marialuce Pappalardo e per Roberta Bottigliero, che sono state parte integrante dell’equipaggio misto del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che ha trionfato nell’otto Open femminile.

E, sempre nell’otto, il Circolo Canottieri Irno di Salerno ha ottenuto un altro oro grazie all’equipaggio Master maschile, composto dagli “intramontabili” Francesco Cappuccio, Paolo Frallicciardi, Piergiorgio Esposito, Alfonso Sanseverino, Gigi Galizia, Luca Bernardo Pappalardo, Pietro Lalia (ai quali si è aggiunto, per l’occasione, Leonardo Magnata dello Sporting Club Firenze) e dal timoniere Jorge Carlo Riccardi.

Roberta Bottigliero ha, poi, ottenuto anche un secondo posto nel singolo femminile per i nati a partire dal 2004, arrendendosi solo alla pluricampionessa mondiale Serena Lo Bue. E la piazza d’onore è stata appannaggio pure di Artur Velf e Carmine Malangone sia nel doppio Cadetti maschile che nel quattro di coppia Cadetti maschile (dove hanno costituito l’ossatura dell’equipaggio della Campania, che si è avvalso anche dell’apporto di Stefano De Luca del Reale Yacht Club Canottieri Savoia e di Michele Grosso del CRV Italia).

Ha portato a casa, infine, due medaglie di bronzo Andrea Bottigliero: la prima è arrivata al termine della finale del singolo Over 17 maschile, la seconda nel quattro di coppia Open mix (dove ha integrato l’equipaggio della LNI Barletta, composto anche da Nicola Michele Rizzi, Raffaella Mastrochicco e Maria Postiglione).