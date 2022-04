Paganese, i playout senza il vantaggio del fattore campo: Picerno corsaro 2-3 Gli azzurrostellati sono certi: giocheranno il ritorno degli spareggi per non retrocedere ad Andria

La Paganese perde in casa col Picerno e si condanna a giocare i playout senza il vantaggio del fattore campo: il ritorno della gara cruciale per la salvezza, si giocherà ad Andria. Al “Torre” lucani al riposo in vantaggio di due reti (Senesi e Reginaldo). Nella ripresa Guadagni e Iannone pattano i conti, ma al 95' Parigi firma il blitz degli ospiti. Domenica prossima ultima giornata del girone C di Serie C: al “Liguori” (ore 17,30) si giocherà Turris – Paganese.

Il tabellino.

Paganese – Picerno 2-3

Marcatori: pt 36’ Senesi, 42’ Reginaldo; st 4’ Guadagni, 42’ Iannone, 50' Parigi.

Paganese (4-3-3): Baiocco; Scanagatta (1’ st Sbampato), Schiavino, Murolo, Brogni (1’ st Martorelli); Volpicelli (33’ st Iannone), Bensaja, Cretella; Guadagni, Tommasini, Zanini. A disp.: Pellecchia, Avogadri, Konate, Celesia, Del Regno. All.: Di Napoli.

Picerno (4-4-2): Albertazzi; Garcia (18’ st Vanacore), De Franco, Ferrani, Guerra; De Cristofaro (18’ st D’Angelo), Dettori, Pitarresi (34’ st Allegretto), Di Dio (36’ pt Senesi); Parigi, Reginaldo (34’ st De Ciancio). A disp.: Viscovo, Finizio, Summa, Alcide Dias, Carrà, Viviani, Setola. All.: Colucci.

Arbitro: Petrella della sezione di Viterbo. Assistenti: Landoni della sezione di Milano e Dell'Arciprete della sezione di Vasto. Quarto Ufficiale: Aldi della sezione di Lanciano.

Note: Ammoniti: Scanagatta, Murolo, Schiavino, Bensaja, Ferrani, Garcia, Pitarresi, Dettori. Angoli: 3-6. Recupero: pt 1’, st 5’. Spettatori: 500 circa.