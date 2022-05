Scherma, CDM sciabola: ad Hammamet la Gregorio fuori nel derby tricolore La salernitana è stata battuta dalla Baldini, domani c'è la prova a squadre.

E’ durata poco la gara di Rossella Gregorio nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile sulle pedane di Hammamet in Tunisia. La salernitana, dopo aver battuto la britannica Maxwell per 15-9 nell’assalto d’esordio, si è arresa nel derby tutto tricolore contro la Baldini che si è imposta per 15-12.

La tappa tunisina è stata vinta dalla giapponese Misaki Emura in finale sulla greca Despina. La campionessa campana domani tornerà in pedana per la prova a squadre con il quartetto azzurro formato da Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE – Hammamet (Tunisia), 7 maggio 2022

Tabellone da 16

Apithy Brunet (Fra) b. Criscio (ITA) 15-12

Georgiadou (Gre) b. Baldini (ITA) 15-14

Tabellone da 32

Criscio (ITA) b. Di Carlo (ITA) 15-14

Georgiadou (Gre) b. Gargano (ITA) 15-10

Baldini (ITA) b. Gregorio (ITA) 15-12

Noutcha (Fra) b. Passaro (ITA) 15-12

Kobayashi (Jpn) b. Lucarini (ITA) 15-13

Tabellone da 64

Di Carlo (ITA) b. Jeon (Kor) 15-12

Criscio (ITA) b. Navarro (Esp) 15-11

Stone (Usa) b. Ciaraglia (ITA) 15-8

Gargano (ITA) b. Lin (Chn) 15-13

Baldini (ITA) b. Clapier (Fra) 15-14

Gregorio (ITA) b. Maxwell (Gbr) 15-9

Passaro (ITA) b. Fukushima (Jpn) 15-14

Noutcha (Fra) b. Taricco (ITA) 15-13

Lucarini (ITA) b. Choi (Kor) 15-10

Queroli (Fra) b. Mormile (ITA) 15-4

Classifica (179) – le italiane: Martina Criscio, Benedetta Baldini, 20. Rossella Gregorio, 26. Rebecca Gargano, 29. Alessia Di Carlo, 30. Lucia Lucarini, 31. Eloisa Passaro, 45. Chiara Mormile, 50. Benedetta Taricco, 58. Sofia Ciaraglia, 68. Claudia Rotili, 114. Michela Battiston.