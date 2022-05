Scherma, GP FIE a Padova: la Gregorio è pronta a dare battaglia Da venerdì si gareggia sulle pedane venete dopo due anni in cui il Trofeo Luxardo non si era svolto.

Finalmente si torna a gareggiare in Italia. Rossella Gregorio è pronta per tirare sulle pedane di Padova, dove da venerdì a domenica andrà in scena il Trofeo Luxardo, valido per il Grand Prix FIE, che torna dopo due anni di assenza causa pandemia.

Saranno quaranta gli azzurri tra uomini e donne a gareggiare col programma che prevede venerdì le qualificazioni femminili, sabato quelle maschili e domenica le attese fasi finali. La Gregorio sta vivendo una delle sue migliori stagioni e a Padova potrebbe trovare motivazioni supplementari per tornare tra le migliori otto. La squadra azzurra sta crescendo molto ed è pronta a dare battaglia alle più forti sciabolatrici al mondo.

Oltre alla ragazza salernitana saliranno in pedana anche Michela Battiston, Martina Criscio, Irene Vecchi, Benedetta Baldini, Chiara Mormile, Benedetta Taricco, Eloisa Passaro, Sofia Ciaraglia, Camilla Fondi, Giulia Arpino, Claudia Rotili, Lucia Lucarini, Alessia Di Carlo, Mariella Viale, Lucia Stefanello, Manuela Spica, Carlotta Fusetti, Michela Landi e Rebecca Gargano.