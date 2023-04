Coppa Italia canoa-polo U14 e U21: i commenti di organizzatori e protagonisti Si chiude con un gran successivo organizzativo e di pubblico l'evento organizzato dall'Irno

Per il fine settimana appena trascorso, Piazza della Libertà è diventato il punto di riferimento per tanti appassionati di uno degli sport acquatici più avvincenti e suggestivi: la canoa-polo. Proprio nelle placide acque del salernitano, tra la spiaggia di Santa Teresa e la Stazione Marittima, si sono svolte le finali di Coppa Italia di canoa-polo under 14 e under 21. In totale sono giunte quindici squadre, da Nord a Sud. Il CC Napoli ha vinto con merito nella categoria under 14, mentre il Catania ha vinto una finale estremamente tirata con lo stesso CC Napoli nella categoria maggiore, quella dell'under 21. I commenti a fine torneo lasciano intendere che l'organizzazione e la qualità dell'evento siano stati più che adeguati.

Il commento dei protagonisti

Alessandra Catania, coach della Jomar Club Catania, parla della finale con il Canoa Napoli. "Finale tiratissima, come ci aspettavamo. I nostri sono stati più grintosi e va bene così. L'anno scorso abbiamo vinto la Coppa Italia ma perso il campionato. Quindi va bene così".

Pietro De Luca, vicepresidente del Circolo Canottieri Irno. "Felicissimi dell'affluenza, dell'organizzazione e anche dei risultati ottenuti dalla nostra squadra. Sono state partite molto tirate. Anche la città ci ha accolti al meglio quindi siamo davero contenti".

Silvia Cogoni, direttore di gara di queste finali Under 21. "È andata molto bene, vediamo sempre il solito entusiasmo da parte dei ragazzi. C'è una finale di eccellenza come Napoli-Catania, che sono lo specchio di come stia crescendo il movimento". "Abbiamo eccellenze come il Chiavari in massima serie, ma è risaputo che squadre come il Napoli e Catania vadano forti. Siamo contenti poi che ci sia una diffusione della pratica, in maniera diffusa. Significa che stiamo lavorando bene anche nei ranghi federali".