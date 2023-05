Boxe, Mondiali: Aziz Abbes Mouhiidine va all'assalto del titolo iridato Sulla sua strada il campionissimo cubano La Cruz Peraza, il match andrà in scena alle 16:00

Il grande giorno è arrivato. Aziz Abbes Mouhiidine è sempre più vicino a realizzare il suo sogno: diventare campione del mondo. A Tashkent in Uzbekistan il campano incrocerà i guantoni col fenomenale cubano La Cruz Peraza, suo giustiziere nel 2021 a Belgrado. Parliamo del dominatore della categoria dei 92 kg e di colui che vuole far cadere il suo regno. Aziz Abbes Mouhiidine lo ha battuto due mesi fa in un torneo a Marrakech, ma oggi alle 16:00 sarà un’altra storia.

Sul ring bisognerà portare tecnica, fisicità ma soprattutto esperienza. La Cruz Peraza ne ha da vendere, l’azzurro non ha lo stesso bagaglio ma dalla sua ha la voglia di chi vede un sogno a portata di mano.

Il match non avrà un dominatore. Anche due anni fa in Serbia fu equilibrato e vinto dal cubano che seppe piazzare i colpi nei momenti giusti. La tattica sarà fondamentale. Aziz Abbes Mouhiidine nel suo percorso oltre a mostrare grandi motivazioni ha fatto intravedere una maturità incredibile. Sempre pronto a gestire i momenti, bravo nel capovolgere le situazioni e soprattutto attento a non lasciare spiragli agli avversari.

Oggi, a 14 mesi dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, è un match che non assegna solo il titolo iridato ma che dirà tanto su quello che potrà capitare sul ring con i cinque cerchi. Il match sarà visibile sul sito www.IBa.sport.