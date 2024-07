Cavese: ecco Sorrentino e Fornito, i dettagli Nuovi accordi per il club metelliano dopo l'annuncio del ritorno di Maffei

La Cavese ha annunciato gli accordi con l'attaccante Daniele Sorrentino e con il centrocampista Giuseppe Fornito. Nelle ore precedenti la società metelliana aveva ufficializzato anche il ritorno del difensore Mattia Maffei, in prestito dal Catania.

I comunicati del club metelliano

"La Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Daniele Sorrentino. Nato ad Acerra il 24 giugno 1997, vanta all’attivo 32 reti e 66 gare disputate nelle due stagioni in Serie D con le maglie di Caronnese e Lornano Badesse. Nella stagione 2021/22 approda in Lega Pro dividendo la sua stagione tra Reggiana e Montevarchi con 23 match e 4 reti siglate. Numeri importanti negli ultimi due campionati del Girone A della Serie C Now con 60 presenze e 18 gol, fondamentali per la salvezza del Renate".

"La Cavese 1919 rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Giuseppe Fornito. Nato a Trebisacce il 6 settembre 1994, è un giocatore capace di ricoprire più ruoli in mediana. Si forma nel settore giovanile del Napoli prima di iniziare una lunga carriera in Serie C dove vanta all’attivo oltre 150 presenze con le maglie di Messina, Catania, Trapani, Paganese e Rende. Si mette in mostra anche in Serie D con Savoia, Giugliano e soprattutto Gelbison dove vince il campionato nella stagione 2021/22. Nelle ultime due stagioni di nuovo in Serie C Now con Gelbison, Virtus Francavilla e Pro Sesto".

Foto: pagina ufficiale Cavese 1919