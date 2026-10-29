Cavese, battaglia vinta: via alle reti anti-lancio al Simonetta Lamberti L'annuncio in una nota congiunta del club e dell'amministrazione comunale

Una giornata storica per la Cavese e per tutta Cava de’ Tirreni. Con una nota stampa, il Sindaco di Cava de’ Tirreni, prof. Raffaele Giordano, e il Presidente della Cavese 1919, avv. Alessandro Lamberti, annunciano con grande soddisfazione che domani mattina, venerdì 30 ottobre, saranno rimosse le reti anti-lancio della Curva Sud “Catello Mari” dello stadio “Simonetta Lamberti”, nel rispetto delle verifiche tecniche previste. È un traguardo atteso da circa vent’anni, che restituisce ai tifosi biancoblù la possibilità di vivere il proprio settore senza le barriere che per troppo tempo li hanno separati dalla squadra. Il risultato arriva al termine di un percorso condiviso tra Amministrazione comunale e società, reso possibile dagli interventi realizzati dal Comune per potenziare la videosorveglianza e migliorare le condizioni di sicurezza dell’impianto.

Le dichiarazioni

Il passaggio decisivo è stato il nulla osta della Prefettura di Salerno, rilasciato in data odierna a seguito del parere favorevole della Questura. «Avevamo assunto un impegno preciso con la città e con i tifosi della Cavese. Oggi quell’impegno diventa realtà. Restituire la Curva Sud ai suoi tifosi, dopo tanti anni, è motivo di grande orgoglio. È la dimostrazione che, con il lavoro concreto e la collaborazione tra istituzioni, si possono raggiungere obiettivi importanti», dichiara il Sindaco Raffaele Giordano.

«Per la Cavese e per i nostri tifosi è un momento di grande significato. La Curva Sud “Catello Mari” è il cuore del tifo biancoblù. Ringrazio l’Amministrazione comunale per l’impegno profuso e per aver condiviso con la società questo obiettivo», afferma il Presidente Alessandro Lamberti.

I ringraziamenti

Il Sindaco e il Presidente rivolgono infine un sentito ringraziamento al Prefetto e al Questore di Salerno per la disponibilità e la tempestività con cui hanno esaminato la richiesta, esprimendosi favorevolmente per i profili di rispettiva competenza. Una collaborazione istituzionale fondata sul dialogo, sulla responsabilità e sulla comune volontà di coniugare sicurezza e