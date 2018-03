Elezioni 2018: Lotito eletto al Senato della Repubblica Il co-patron della Salernitana ottiene la poltrona a Palazzo Madama

Dopo le notizie poco confortanti dei primi scrutini di ieri, alla fine Lotito ce l’ha fatto: lo spoglio è terminato poche ore fa, e l’imprenditore romano, grazie alla legge proporzionale, riesce ad ottenere la carica di Senatore della Repubblica italiana. Lotito, candidatosi con Forza Italia nel collegio plurinominale di Benevento-Avellino-Caserta, deve la sua fortuna al crollo degli altri partiti ed alla grande vittoria del Movimento 5 Stelle, che premia indirettamente sia lui che la capolista Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella. Ancora non è chiaro come questa svolta inciderà nel medio-lungo periodo, ma di certo Lotito ora avrà ancora più impegni da onorare, e probabilmente meno tempo da dedicare alla Salernitana. Per restare in tema calcistico-politico, grande successo anche per Nicola Provenza, ex l’allenatore, nonché medico, eletto nel collegio di Salerno per la Camera dei Deputati.

Redazione sport