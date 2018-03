Permesso ottenuto: Adamonis in porta col Novara Anche Kiyine sarà a disposizione

Le dichiarazioni del presidente Marco Mezzaroma rilasciate in esclusiva alla redazione di OttoChannel martedì scorso erano state chiare e precise: la Salernitana sta lavorando sotto traccia per poter ottenere una sorta di deroga per schierare tra i pali contro il Novara uno tra Radunovic e Adamonis. Se l'ex pipelet dell'Avellino, dando uno sguardo al calendario degli impegni della sua nazionale, era praticamente certo di dover saltare il fondamentale scontro salvezza, per il gioiellino scuola Lazio c'era qualche speranza in più e il ds Angelo Fabiani, insieme al segretario Rodolfo De Rose, aveva preso contatti con la federazione lituana per raggiungere un accordo. Tutto è andato per il meglio: Adamonis, come accaduto in passato contro Ascoli, Entella, Foggia, Palermo e Venezia (con alterne fortune,ma con due rigori su due parati) difenderà la porta della Salernitana e proverà a ritagliarsi uno spazio importante in questo finale di stagione. Il dodicesimo sarà Stefano Russo, tesserato dalla dirigenza nello scorso mese di novembre, ma sin qui mai sceso in campo un po' come accadde nella stagione 2014-15, quella della promozione. Le buone notizie per Colantuono, però, non sono finite: anche Sofiane Kiyine ci sarà contro il Novara. Il talentuoso fantasista scuola Chievo, tra i migliori in assoluto dall'avvento del nuovo tecnico ad oggi anche grazie ad una nuova ed azzeccata collocazione tattica, non partirà per il Marocco e resterà con i compagni ad allenarsi a Salerno, una prova di attaccamento alla maglia dettata anche, a quanto pare, dalla possibilità futura di essere convocabile per la nazionale italiana così come paventato dal suo entourage. Restano da capire soltanto i tempi di recupero di Francesco Orlando, infortunatosi a fine luglio e mai a disposizione.

Gaetano Ferraiuolo