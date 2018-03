Amarcord granata: 20 anni fa prodezza del "re del taglio" Una magia di Ricchetti permise alla Salernitana di battere il Castel di Sangro e volare verso la A

Come ogni giorno, la gettonatissima pagina facebook "Accadde oggi-Salernitana" ha riservato un ricordo ad una partita dei granata che, per un motivo o per l'altro, è entrata di diritto nella quasi secolare storia del cavalluccio marino. Esattamente 20 anni fa, in un Arechi gremito in ogni ordine di posto e che ospitava non meno di 24mila spettatori, si sfidavano la capolista allenata da Delio Rossi e il fanalino di coda Castel di Sangro, capace all'andata di rifilare ben tre reti agli avversari pur perdendo per 5-3 al termine di una gara rocambolesca, ricca di emozioni e che la Salernitana seppe complicarsi da sola a causa di 20 minuti di "follia" nella ripresa. Pur con un evidente divario tecnico e con una classifica che non lasciava spazio alla speranza per gli abruzzesi, sul campo fu una gara interessante, equilibrata, in cui i granata non riuscirono a costruire le solite innumerevoli occasioni anche a causa del modulo abbottonatissimo dell'avversario. Ci pensò Carlo Ricchetti, a metà primo tempo, a sbloccare lo 0-0 con un'azione tipica del repertorio di "Rossilandia": lancio illuminante di capitan Breda, taglio verso il centro, tiro in diagonale e pallone in fondo al sacco alle spalle dell'incolpevole Lotti, sin lì praticamente insuperabile. Poco dopo soltanto il palo negò la gioia del raddoppio a Marco Di Vaio, in astinenza da diverse settimane, ma comunque in vetta alla classifica marcatori. Nella ripresa poco spettacolo e ordinaria amministrazione per la Salernitana che, al triplice fischio del signor Preschern di Mestre, esultò per una serie A sempre più vicina e per un primo posto assolutamente meritato. Ecco il tabellino di quella gara:

SALERNITANA (4-4-2): Balli; Ferrara, Del Grosso, Franceschini, Tosto; Gia. Tedesco (34' st. Rachini), Ricchetti (38' st. De Cesare), Breda, Gio. Tedesco; Artistico (30' st. Greco), Di Vaio.

A disp: Ivan, Fusco, Galeoto, Kolousek. All: Rossi

CASTEL DI SANGRO (3-4-3): Lotti; Calabro (21' st. Andreotti), Rimedio, Zilic; Martino, Cangini, Cristiano, Longhi; Bernardi (27' st. Teodorani), Spinesi, Nunziato (27' st. Baglieri).

A disp: Cudicini, Cesari, Panzanaro. All: Jaconi

Arbitro: Preschern di Mestre

Marcatori: 21' Ricchetti

Ammoniti: Artistico, Calabro, Cangini, Spinesi, Andreotti

Spettatori: 25mila circa

Gaetano Ferraiuolo