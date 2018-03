4-3-3, due ballottaggi: Vitale ancora in panchina Orlando sta meglio, Schiavi torna a disposizione

Quella che vedremo in campo domenica pomeriggio contro il Novara sarà una Salernitana molto simile a quella che ha ben figurato a Frosinone strappando con merito un punto pesantissimo per la classifica e per il morale. Forse per la prima volta negli ultimi anni, si potrà vedere un undici praticamente identico a quello della settimana precedente, sebbene mister Colantuono stia tenendo tutti sulla corda per non incappare in pericolosi cali di tensione. Orientativamente, comunque, i granata ripartiranno da un 4-3-3 che ha fornito sicurezze sia alla fase difensiva, sia alla fase offensiva che esalta le caratteristiche dei calciatori in organico. Radunovic è intoccabile tra i pali, a destra Casasola è la lieta scoperta di questo girone di ritorno, mentre Pucino ha dimostrato di essere fondamentale anche a sinistra e per la quarta gara consecutiva toglierà il posto a Vitale. Al centro certo di una maglia capitan Tuia, al suo fianco Schiavi è leggermente favorito su Monaco che pure in ciociaria ha meritato un voto alto in pagella. In mediana Ricci e Kiyine conferiranno qualità alla manovra, Minala è in leggero affanno, ma dovrebbe giocare dal primo minuto: scalpitano, però, Zito e Odjer, ancora indietro nelle gerarchie del mister Francesco Della Rocca. Il tridente offensivo non si tocca: Sprocati e Di Roberto in appoggio a Bocalon, con Palombi in panchina e il golden boy della Lazio Alessandro Rossi pienamente recuperato e pronto a dare un contributo in corso d'opera. Out Bernardini, Orlando sta lavorando con il gruppo, ma la prima convocazione dovrebbe slittare alla trasferta di Empoli.

Gaetano Ferraiuolo