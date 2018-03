Giovanili: weekend di soddisfazioni, altri due derby vinti Fine settimana quasi perfetto per il settore giovanile della Salernitana

Non solo soddisfazioni dalla prima squadra, il fine settimana appena trascorso ha portato grandi risultati anche dal settore giovanile granata. Sicuramente spiccano su tutte le prestazioni offerte dall’Under 16 di Mario Landi e dall’Under 15 di Ernesto De Santis: entrambe le squadre hanno vinto il derby in trasferta ad Avellino. La Salernitana Under 16 trascinata dalla doppietta di capitan Vignes ribalta il momentaneo svantaggio iniziale, mentre l’Under 15 regala un gol per tempo con le firme di Palmieri e Salerno, imponendosi 2-0 in una gara dominata dall’inizio alla fine. Che il fine settimana poteva essere propizio per le giovanili granata lo si era capito dopo il 4-2 inferto dai Giovanissimi Regionali alla Millenium nella giornata di sabato. I ragazzini di Longo chiudono nel migliore dei modi il campionato con una prestazione superlativa. Grande prestazione anche per l’Under 17 di Ferraro, che al “Figliolia” di Baronissi mette in scena un pirotecnico 3-3 contro il Foggia di pari categoria.

Simone Gallo