Primavera, vittoria sul Frosinone Mister Mariani: "Lesperienza di Viareggio ci è servita". Orlando in campo dal 1' minuto

Al “Volpe” la Salernitana Primavera torna al successo superando di misura 1-0 il Frosinone. Al 15’ granata subito avanti con un gran gol di Iurato che dal limite dell’area lascia partire un tiro che non lascia scampo al portiere avversario. Al 17’ Frosinone pericoloso con Origlia, sul capovolgimento di fronte Gaeta serve Felicetti che viene chiuso al momento del tiro da Palombo in uscita bassa. Al 29’ Salernitana vicina al raddoppio con Orlando che salta due uomini e poi fa partire un tiro a giro che colpisce la traversa. Si chiude con i granata in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa al 9’ la Salernitana resta in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Vitale. Al 21’ ci provano i ciociari con un cross dalla sinistra per Simonelli ma Capasso lo anticipa in uscita. Al 26’ ancora Frosinone in attacco con un tiro dalla distanza di Errico, para Capasso. Nel finale c’è molto nervosismo ma la Salernitana stringe i denti e riesce a difendere questa importante vittoria.

Campionato Primavera 2 TIM Girone B – 22^ Giornata

Salernitana – Frosinone 1 – 0

Reti: 15’ pt Iurato (S).

Salernitana: Capasso, Novella, Vignes, Vitale, Iurato (32’ st D’Acunzo), Galeotafiore, Orlando (11’ st Di Battista), Bartolotta (40’ st Sette), Felicetti, Gaeta, Totaro. All. Alberto Mariani

A disposizione: Giordano, Granata, Lieto, Sorrentino, Rossi, Crispini, Di Martino, Del Prete, De Sarlo.

Frosinone: Palombo, Centra, Verde, Tarasco, Mastrantonio, Cococcia (5’ st Esposito), Origlia, D’Angeli (5’ st Angelli), Persichini, Errico, Simonelli (5’ st Mastromattei). All. David D’Antoni

A disposizione: Marciano’, Cerroni, Pinna, Obleac, Natalucci.

Arbitro: Sig. Davide Morconi (sez. di Roma 2)

Assistenti: Sig. De Chirico Pierluigi (sez. di Barletta) – Sig. Politi Mattia (sez. di Lecce)

Ammoniti: Vitale (S) – Mastromattei (F)

Espulsioni: Vitale (S)

Angoli: 0 – 6

Recupero: 4’ st.

Le dichiarazioni di mister Mariani a fine gara

“Oggi abbiamo messo in campo una buona prestazione e anche in inferiorità numerica non abbiamo rischiato quasi nulla. L’esperienza di Viareggio ci è servita, siamo cresciuti dal punto di vista mentale e quella settimana tutti insieme ha rafforzato il gruppo. Oggi abbiamo dimostrato carattere e cuore che sono due caratteristiche che devono contraddistinguere chi indossa i colori granata.” Queste le parole del tecnico Alberto Mariani al termine di Salernitana – Frosinone.

“Orlando è un talento, spero che questi 60 minuti con noi siano solo l’inizio e possa dare tanto anche alla prima squadra. È un giocatore fantastico e sono molto contento di lui. I ragazzi hanno giocato con qualità e meritavano questa vittoria. Ne approfitto per fare gli auguri di buona Pasqua a tutto il popolo di Salerno.”

M.G.