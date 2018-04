U15, De Santis: gara giocata male, non sono soddisfatto La Salernitana Under 15 non va oltre lo 0-0 col Foggia

La Salernitana Under 15 non riesce a prevalere sul Foggia di pari categoria. Al “Volpe” le due squadre non vanno oltre lo 0-0, in una gara tutto sommato abbastanza spenta. Nella prima frazione i granata costruiscono poco, poi nella ripresa una pari di Balzano ed un altro paio di occasioni nitide non concretizzare lasciano l’amaro in bocca, come testimoniato dallo stesso tecnico: «Sicuramente non abbiamo offerto la prestazione che si aspettavamo, soprattutto nella prima frazione. Nel secondo tempo, con qualche nuovo innesto, qualcosa si è visto, con Balzano e Palmieri vicini al vantaggio. Probabilmente la troppa frettolosità nel volerla sbloccare ci è costata, e per questo non mi posso affatto ritenere soddisfatto del risultato».

Il tabellino:

SALERNITANA: Colantuono, Idioma, Imperiale, Russo, Froncillo, Sangiovanni, Salerno, Dommarco, Palmieri, Citarella, De Stefano. A disp.: Galante, Murano, Radano, Lauro, Natella, Cioce, Accietto, Fresa, Balzano. All.: De Santis.

FOGGIA: Ciullo, Botticelli, Tipaldi, Secondo, De Laurentis, Borgia, Petito, Nazaro, Nicotra, De Maria, Totaro. A disp.: Pinto, Penza, Dell’Acqua, Conversano, Vigliotti, Izzi, Colucci, Mininno, Gennarelli. All.: Marinaro.

Arbitro: Guarnieri di Battipaglia.

Ammoniti: Idioma (S), Totaro (F), Gennarelli (F).

Simone Gallo