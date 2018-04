Aglietti: "Ora non possiamo più sbagliare" Il mister: "Domani punti pesanti, il fattore campo dovrà contare molto"

Intervista prepartita per il tecnico della Virtus Entella Alfredo Aglietti, carico e motivato in vista della gara contro l'Avellino che sarà determinante per il suo futuro e per quello della sua squadra, reduce da un pesante ko contro il Cesena e nuovamente a rischio retrocessione diretta. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Entriamo nella fase finale di questo campionato, sia in vetta e sia in coda è ancora tutto da decidere e i punti in palio sono fondamentali. Quella di domani è una partita determinante per la nostra squadra e ci stiamo preparando nel migliore dei modi, consapevoli che sarà un mese e mezzo decisivo. In quest'ultimo periodo, tranne a Cesena, le prestazioni sono state buone, ma non sempre abbiamo portato a casa il risultato che meritavamo. Servirà la giusta concentrazione, c'è voglia da parte di tutti di riscattarci dopo una settimana pesante. E' dura con l'Avellino, ma è troppo importante far pesare il fattore campo”.

Aglietti prosegue: “Dopo la partita di Cesena c'è stato un piccolo contraccolpo psicologico, ma ho detto ai ragazzi ma in un campionato così lungo possono succedere degli incidenti di percorso e che non c'era il tempo per piangersi addosso. Domani sappiamo benissimo che dobbiamo battere l'Avellino e che non si può più sbagliare, in classifica sarà bagarre fino alla fine e affronteremo i biancoverdi con rispetto, ma anche con la speranza di ottenere il massimo”

Redazione Sport