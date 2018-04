Giovanili: poker dell’U15, brutte sconfitte per U16 e U17 I risultati del settore giovanile della Salernitana

Fine settimana ricco di gol per le giovanili della Salernitana: apre le danze l’Under 15 di Ernesto De Santis che rifila un poker a domicilio al Palermo. I granatini chiudono il primo tempo sull’1-1 con la rete di Sangiovanni dopo appena nove minuti, al quale risponde Verdile prima dell’intervallo. Nella ripresa stesso copione, ma dopo il 2-2 i campani salgono in cattedra e con Salerno prima, e Citarella poi, si assicurano il risultato.

Pesante sconfitta, invece, per l’Under 16 di Landi che incassa cinque reti al termine di una gara giocata sicuramente non al meglio delle proprie possibilità. Ora per i granatini entrare nella griglia play-off diventa molto difficile.

Sconfitta altrettanto pesante, infine, quella dell’Under 17 al “Figliolia” di Baronissi contro la Ternana. I ragazzi di Ferraro, dopo essere passati in vantaggio con Russo al 21’, incassano prima l’1-1 al ridosso della mezz’ora, e poi l’1-2 in apertura di ripresa. Nel finale gli umbri dilagano e chiudono la gara sull’1-4.

Simone Gallo