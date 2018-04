La Salernitana Primavera sconfitta a Crotone Mister Mariani: "Pagati gli errori individuali"

Al campo comunale “Baffa” la Salernitana Primavera cade contro il Crotone. Al 6’ subito pericolosi i granata con un cross di Novella per Felicetti che ci prova in acrobazia ma il suo tentativo viene respinto da un difensore avversario. Al 16’ c’è il vantaggio della Salernitana: angolo battuto da Bartolotta e colpo di testa vincente di Iurato che realizza lo 0-1. Al 26’ raddoppio granata: Di Battista recupera palla, verticalizza su De Sarlo che appoggia a Bartolotta, il quale a sua volta serve Felicetti che si invola tra le maglie della difesa pitagorica e realizza lo 0-2. Al 31’ c’è il gol del Crotone: cross di Barillari per Villa che accorcia le distanze. Al 37’ arriva il pari dei padroni di casa con una grande azione di contropiede di Markovic che supera Capasso in uscita. Al 39’ rigore per i pitagorici: Markovic non sbaglia dal dischetto e ribalta il risultato. Al 41’ reagisce la Salernitana con un tiro a giro di Felicetti che finisce di poco a lato. Al 45’ grande occasione per il Crotone: Senatore recupera palla e tira, Capasso è bravo a respingere. Termina con i granatini sotto di un gol il primo tempo. Al 10’ della ripresa ci prova la Salernitana con un gran tiro di Iurato ma è bravo l’estremo difensore dei padroni di casa a bloccare la sfera. Al 36’ arriva il gol che chiude la partita con Sapone che in contropiede realizza il 4-2 finale.

Campionato Primavera 2 TIM Girone B – 24^ Giornata

Crotone – Salernitana 4 – 2

Reti: 16’ pt Iurato (S), 26’ pt Felicetti (S), 31’ pt Villa (C), 37’ pt, 39’ pt Markovic (C), 36’ st Sapone (C).

Crotone: Latella, Rodio, Carrozza, Gennari (35’ st Paparo), Alfano, Liviera, Barillari (27’ st Ruggiero), Villa (30’ st Figini), Markovic, Senatore, Sapone. All. Aniello Parisi

A disposizione: Figliuzzi, Adorisio, Infusino, Multari, Falzetta, Araldo, Diletto, Calderaro, Campanile.

Salernitana: Capasso, Novella, Vignes, Vitale, Iurato (26’ st Totaro), Galeotafiore, Bartolotta (30’ st Sette), Di Battista, De Sarlo (6’ st Lieto), Gaeta, Felicetti. All. Alberto Mariani

A disposizione: Leggiero, D’Acunzo, Granata, Tozzi, Malandrino, Rossi, Poddie, Crispini, Tucci.

Arbitro: Sig. Francesco Raciti di Acireale

Assistenti: Sig. Antonio Lalomia – Sig. Roberto Fraggetta

Ammoniti: Sapone (C) – Novella (S), Vitale (S), Galeotafiore (S)

Angoli: 4 – 4

Recupero: 2’ pt, 3’ st.

Le dichiarazioni di mister Mariani

“Oggi abbiamo fatto un grande inizio, poi sul 2-0 abbiamo pagato due errori individuali e la loro voglia di entrare nei playoff e ci siamo ritrovati in svantaggio. Dispiace perché questi errori sono preventivabili da ragazzi giovani ma hanno caratterizzato tutta la stagione. Siamo stati sempre in partita, anche il secondo tempo sul 3-2 potevamo pareggiarla da un momento all’altro ma un altro nostro errore ha portato al loro quarto gol.” Queste le dichiarazioni del tecnico Alberto Mariani al termine di Crotone – Salernitana.

“Ora restano due partite e cercheremo di concludere al meglio. La prossima settimana avremo il derby con il Benevento ed è una partita a cui teniamo tantissimo. Una vittoria darebbe grande soddisfazione e i ragazzi daranno il massimo per portare a casa il risultato.”