U15, De Santis: questo gruppo unito è la nostra vera vittoria La Salernitana Under 15 vince ed accede ai play-off di categoria

Serviva una vittoria, serviva una bella prestazione, e così è stato: la Salernitana Under 15 non cicca l’appuntamento decisivo contro il Pescara ed in virtù del 3-1 conquistato accede di diritto ai play-off di categoria come migliore quarta tra i gironi. Una gara che si è aperta subito alla grande con il gol di Balzano dopo appena trenta secondi. I granata, dopo il vantaggio, hanno avuto diverse occasioni per raddoppiare, salvo poi essere puniti alla prima vera azione offensiva degli abruzzesi. Dopo l’intervallo chiuso sul pari, i ragazzi di De Santis hanno messo anima e corpo in campo, riuscendo prima a ritornare avanti con la doppietta di Balzano, e chiudere i giochi poco dopo con il 3-1 a firma di Imperiale. Grande soddisfazione al triplice fischio, come raccontato dallo stesso tecnico ai nostri microfoni: «Oggi è stata una bella partita, dura, ma giocata con grande intensità da entrambe le squadre. Sapevamo che il Pescara ci avrebbe dato del filo da torcere e così è stato. L’approccio al match è stato fantastico, e l’essere riusciti a fare nostra questa gara dimostra ancora una volta la determinazione di questo gruppo. Il raggiungimento di questo obiettivo è la ciliegina sulla torta di un’annata fantastica, fatta sì di alti e bassi, ma sempre vissuta con la massima applicazione. Ringrazio innanzitutto la Salernitana per avermi dato questa opportunità, ringrazio tutto lo staff ed i dirigenti, che con unità d’intenti ci hanno consentito di poter rendere al massimo, ringrazio soprattutto tutto il gruppo che si è formato, vera grande conquista di questa stagione».

Il tabellino:

SALERNITANA: Colantuono, Idioma, Imperiale, Russo, Froncillo, Sangiovanni, Fresa, Cioce, Palmieri, Citarella, Balzano. A disp.: Galante, Murano, Radano, Lauro, Natella, Accietto, Dommarco, Salerno, De Stefano. All.: De Santis.

PESCARA: Chicarella, Del Greco, Palmaricciotti, Gatti, Palmentieri, Longobardi, Rossi, Cavaliere. Cerri, Veroli, Stampella. A disp.: Lucatelli, Ferrini, Napoleone, Cisbani, D’Ilario, Bana, La Torre. All.: Mancini.

Arbitro: Guarnieri di Battipaglia.

Ammoniti: Fresa (S), Imperiale (S).

Reti: 1’pt e 29’st Balzano (S), 30’pt Stampella (P), 32’st Imperiale (S).

Simone Gallo