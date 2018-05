Le pagelle: super Radunovic, Rosina ancora protagonista Che cuore la difesa, solo Signorelli e Minala sotto la sufficienza. Bene Akpro

Una Salernitana ben organizzata e compatta strappa un prezioso pareggio sul campo del Perugia onorando quei 450 tifosi che hanno seguito la squadra del cuore in trasferta e che, a fine gara, hanno meritatamente applaudito i calciatori. Pur rischiando la sconfitta nel finale (con Radunovic determinante come mai si era visto quest'anno), i granata hanno disputato un'ora autoritaria, da grande squadra, a cospetto di un Perugia nervoso, graziato sovente dall'arbitro e che ha pareggiato in una situazione alquanto sospetta. Ecco le nostre pagelle:

Radunovic 7: l'avvio di gara è da brividi, ma il palo e Mantovani lo salvano dallo 0-1. : Diventa assoluto protagonista nella ripresa, quando nel giro di due minuti toglie il pallone dall'incrocio dei pali e si ripete sul colpo di testa di Di Carmine con un riflesso strepitoso. Attento anche nelle uscite

Casasola 6,5: da un suo insolito inserimento da centravanti puro nasce la rete del vantaggio. Una sicurezza sulla corsia di competenza, prova anche a spingere denotando progressi sui cross. Tra i migliori

Tuia 5,5: nel primo tempo soffre tantissimo, tutte le occasioni del Perugia nascono dalla sua zona di competenza e Mustacchio fa tutto quello che vuole senza trovare opposizione. Cresce nella ripresa, fondamentale un salvataggio nell'area piccola su Cerri

Monaco 6: mezzo voto in meno perchè rischia più volte di causare un rigore a sfavore, ingaggia con Cerri un duello ai limiti del regolamento e spende con intelligenza il giallo quando Diamanti lo salta. Per un'ora, pur non essendo al top, è comunque un gigante

Mantovani 6: gara di grande personalità per un ragazzo di talento che Colantuono forse aveva accantonato troppo prematuramente. Inizia il match salvando sulla linea, più volte gioca d'anticipo e non sbaglia. Solo una volta Di Carmine lo anticipa di testa, fortunatamente ci pensa Radunovic

Vitale 6: dal suo piede nasce l'azione del vantaggio granata, un cross vecchio stile praticamente perfetto. Svolge il suo compito senza sbavature

Akpa Akpro 6,5: fin quando regge fisicamente dimostra di avere mezzi per poter far bene in ottica futura con una buona preparazione alle spalle. Salva un gol praticamente fatto con un preciso colpo di testa quasi sulla linea, nella ripresa recupera tanti palloni prima della preventivata sostituzione

Signorelli 5: ancora una prova incolore per un ragazzo che si propone, si fa vedere, cerca di dettare i tempi, ma che regala tutti i palloni al Perugia. Andava sostituito

Minala 5: cala progressivamente, soprattutto dopo aver subito il cartellino giallo. Partito bene, si è spento e ha meritato la sostituzione

Rosina 7: secondo gol in campionato, si fa trovare al posto giusto al momento giusto con una zampata imprendibile per Leali. Corre fino alla fine, quando ha palla non sbaglia praticamente nulla

Bocalon 6: non gli arrivano palloni giocabili in area, ma è bravissimo a calarsi nella realtà della gara combattendo e sacrificandosi tatticamente

Rossi 5,5: anche stavolta entra male, forse demotivato dall'ennesima panchina. Combatte, ma quando entra la squadra non attacca più e ha poche palle giocabili

Ricci, Odjer sv

Colantuono 6,5: prestazione autoritaria, forse nel finale un atteggiamento troppo rinunciatario. Nella sua gestione, però, la Salernitana in trasferta ha pareggiato con Bari, Perugia e Frosinone, campi non propriamente semplici. Primo tempo davvero da applausi, è riuscito a motivare la squadra chiedendo di non cullarsi sui risultati del pomeriggio

Gaetano Ferraiuolo