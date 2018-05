Salernitana Primavera, pari ad Ascoli Mister Mariani: “Abbiamo onorato la maglia fino alla fine”

Al “Picchio Village” nell’ultima gara del campionato Primavera Salernitana ed Ascoli si dividono la posta in palio. Al 2’ subito pericolosi i granatini con Bartolotta che ruba palla a un difensore bianconero e calcia, bravo Novi a respingere. Al 6’ occasione per l’Ascoli con una conclusione di Clerici che sfiora il palo. Al 34’ ci prova Iurato dalla distanza ma la palla termina di poco a lato. Al 44’ c’è il gol della Salernitana: grande azione di Gaeta, scambio con Bartolotta, lancio per De Sarlo che lascia sul posto Diop e solo contro il portiere non sbaglia realizzando l’1-0. In pieno recupero al 46’ del primo tempo arriva il pareggio dell’Ascoli con un colpo di testa di Diop che travolge anche Capasso ma per l’arbitro è tutto regolare. Termina in parità il primo tempo. Nella ripresa al 24’ calcio di rigore per la Salernitana: dal dischetto va Gaeta ma il tiro è alto. Al 26’ contropiede dell’Ascoli ma Capasso è bravo a salvare. Finisce 1-1 e si chiude cosi il campionato dei granatini.

Campionato Primavera 2 TIM Girone B – 26^ Giornata

Ascoli – Salernitana 1 – 1

Reti: 44’ pt De Sarlo (S), 46’ pt Diop (A).

Ascoli: Novi, Tarquini, Perri, Clerici, Diop, Vignati, Tassi, Pellicano’ (28’ st Invernizzi), Ventola, Mataloni (1’ st Buonavoglia), D’Agostino. All. Di Mascio

A disposizione: Colantonio, Ricciardi, Baraboglia, Ranalli, Da Col, Facchini, Scorza, Capponi, Rossi, Minchillo.

Salernitana: Capasso, Novella, Vignes, D’Acunzo, Iurato, Galeotafiore, Tucci (19’ st Totaro), Bartolotta, De Sarlo (40’ st Inserra), Gaeta, Poddie (46’ pt Sette). All. Alberto Mariani

Arbitro: Sig. Feliciani Ermanno

Assistenti: Sig. Giuseppe Di Giacinto (sez. Teramo) – Sig. Andrea Micaroni (sez. Chieti)

Ammoniti: Pellicano’ (A), Ventola (A), Vignati (A) – Capasso (S), Galeotafiore (S)

Angoli: 2 – 2

Recupero: 2’ pt, 4’ st.

Le dichiarazioni di mister Mariani a fine gara

“Abbiamo cercato di onorare la maglia fino alla fine e credo che ci siamo riusciti. Peccato non aver portato a casa i 3 punti perché i ragazzi ci tenevano ma ci teniamo stretta l’ennesima prestazione di livello. Oggi ho voluto premiare, per quel che potevo, qualche ragazzo che aveva trovato poco spazio durante l’anno e ha giocato Poddie che è stato a lungo fuori per infortunio e ho fatto esordire Inserra. Probabilmente con un po’ più di attenzione avremmo finito con più punti in classifica. Aver visto un gruppo unito fino all’ultima giornata e la crescita di tutti è una grande soddisfazione. Ringrazio tutti, lo staff che mi è stato sempre vicino, i collaboratori, i ragazzi e la società per ciò che hanno fatto durante l’anno.”

M.G.