Salerno, Lazio e un cordone ombelicale da tagliare? Quasi tutti i laziali hanno fatto male in granata, serve gente che non pensi...alla Lazio

"Salerno non è la Lazio" cantano con frequenza i tifosi della Salernitana, sottolineando la necessità di scindere i percorsi sportivi delle due squadre capitanate dallo stesso patron e che portano avanti politiche abbastanza simili pur con dinamiche talvolta differenti. Quando il 26 luglio 2011 l'ex Sindaco Vincenzo De Luca presentò alla città la nuova società si disse entusiasta "perchè la collaborazione con una squadra come la Lazio che ha a disposizione alcuni dei migliori giovani italiani potrà sicuramente giovare anche alla Salernitana", ma nel tempo le cose non sono andate proprio come la tifoseria sperava. In granata, infatti, raramente sono giunte le prime scelte e sono transitate autentiche meteore che la stessa Lazio non ha quasi mai preso in considerazione per la serie A, fatta eccezione per Strakosha e Luiz Felipe che qui erano considerate delle riserve. L'elenco di laziali a Salerno che hanno rappresentato un flop è lunghissimo e qualcuno (vedi Prce, Denè, Emmanuel) addirittura non ha mai visto il terreno di gioco, in pochissimi invece hanno guadagnato la stima del pubblico e tra questi si ricordano Perpetuini e Mendicino.

Il legame tra le due squadre è certificato anche da alcune operazioni visibili nel bilancio, ma bene ha fatto il ds Fabiani a rimarcare di recente che "mai nessuno mi ha imposto alcuna scelta, i giocatori arrivano dalla Lazio se il sottoscritto e lo staff tecnico li ritengono idonei per la causa della Salernitana. La storia insegna che abbiamo preso giovani anche da altre realtà". Ed effettivamente proprio dall'avvento del dg ad oggi qualcosa è cambiato e non a caso i primi epurati del nuovo corso di Fabiani furono i laziali Sbraga e Zampa che, pur "facendosi attendere" per settimane, avevano reso pochissimo e furono ceduti senza esitazioni. Di cose, però, ne sono successe tante ed il caso Inzaghi è il più emblematico: virtualmente granata per 15 giorni, richiamato in fretta e furia a Roma dopo il no di Bielsa alla panchina capitolina, col senno di poi un vero peccato. Il problema, ad ogni modo, non sta tanto nel rendimento dei calciatori, quanto nel fatto che una squadra che punta a crescere deve disporre di elementi che, come tutti, ambiscono legittimamente a giocare in serie A, ma che non vedano un futuro a tinte biancocelesti.

Tradotto: la frase "L'anno prossimo mi piacerebbe restare alla Lazio" inizia ad infastidire e non poco i tifosi che, sul web, stanno domandando cosa economicamente ricavi la Salernitana dalla cessione di Sprocati proprio alla Lazio mentre tanti club offrivano cifre vicine ai 2 milioni di euro. "Lotito chiude la trattativa con Lotito" le ironie sui social, ma in effetti questa operazione ha destato una certa sorpresa così come quella del giovanissimo Vignes, fiore all'occhiello del vivaio granata che, a quanto filtra, è promesso sposo della Primavera della Lazio appena retrocessa. Anche Minala ha detto di volersi giocare le sue chance alla Lazio così come Palombi e Rossi, già proiettatosi nella veste di vice Immobile. Sia chiaro: nessuna preclusione nei confronti di nessuno, se un calciatore è bravo e gioca a Salerno merita sostegno e fiducia. Ma sarebbe anche opportuno crearsi in casa i campioni del futuro, valorizzare al meglio le risorse a disposizione e tesserare gente che nella mente ha esclusivamente la Salernitana e vede Salerno come un punto di arrivo e non di partenza.

Gaetano Ferraiuolo