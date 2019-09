Djuric: «A Livorno ci aspetta un'altra battaglia» L'attaccante bosniaco: «Siamo stati bravi a reagire ma il calcio è così»

«Stati bravi a reagire dopo il gol subito, nel secondo tempo non c’è stata partita, abbiamo dimostrato di essere superiori sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista fisico. Il calcio è così, a Trapani abbiamo portato via i tre punti, oggi non ci siamo riusciti». Milan Djuric commenta così ai microfoni di Ottochannel la sfida pareggiata dalla Salernitana contro il Chievo Verona. «Bisogna essere intelligenti, analizzare le partite. A livello di gioco siamo stati carenti a Trapani. Stasera dopo mezzora di difficoltà siamo usciti fuori e abbiamo disputato un buon calcio. Rispetto all’anno scorso facciamo un gioco diverso, ti assumi dei rischi più importanti, per cercare di provare a giocare rischi di perdere qualche palla di troppo ma il nostro gioco è così. A Livorno sarà un’altra battaglia, dobbiamo cercare di dare continuità a questi due risultati utili».