Salernitana, tutto in stand-by per il taglio degli stipendi Il club risparmierebbe circa 700mila euro per una sola mensilità

La Lega B ha tracciato la strada da seguire, mettendo d'accordo tutti i club della serie cadetta. Adesso toccherà alle società avviare la trattativa con i propri atleti che, nel frattempo, restano alla finestra e attendono comunicazioni ufficiali. Lo spogliatoio granata, pur avendo già dato disponibilità a discutere dei tagli con la dirigenza, non ha ancora ricevuto proposte ufficiali. L'impressione è che il tutto verrà posticipato alla fase in cui le squadre potranno tornare almeno ad allenarsi. Nel frattempo, però, la dirigenza ha già dato uno sguardo ai numeri che potrebbero cambiare in positivo con i tagli. Nell'ultima assemblea della Lega di B, è stato deciso che verranno ridotte o azzerate le mensilità relative al periodo in cui l'attività sarà sospesa. Prendendo in analisi soltanto marzo, la Salernitana risparmierebbe circa 700mila euro per una sola mensilità. Se, come sembra, l'attività non riprenderà prima di maggio, la cifra sarebbe raddoppiata. Gli atleti, intanto, restano in costante contatto con i rappresentanti dell'Associazione Italiana Calciatori che, in più di una circostanza, ha fatto la voce grossa, ribadendo che c'è la disponibilità da parte dei tesserati ad andare incontro alle società, a patto che ci sia possibilità di dialogare. Si proverà, dunque, a trovare una linea comune che metta tutti d'accordo e che eviti un braccio di ferro che risulterebbe quantomai controproducente in questa fase di emergenza e incertezza.