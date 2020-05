Salernitana, taglio stipendi: distanza tra club e calciatori La proposta della società non convince ma c'è tempo per trovare l'intesa

Potrebbe rivelarsi più lunga del previsto la trattativa tra la Salernitana e i suoi tesserati per la vicenda legata al taglio degli stipendi. Nelle ultime ore c'è stato un botta e risposta tra club e calciatori che testimonia la distanza esistente, ad oggi, tra le parti. La società aveva proposto un taglio delle mensilità di marzo ed aprile e il pagamento regolare di maggio e giugno. Taglio che verrebbe meno in caso di promozione in serie A. Il gruppo si è preso qualche ora di tempo per confrontarsi e chiedere supporto anche ai propri procuratori. Poi ha presentato la controproposta, meno rigida rispetto a quella del club. I calciatori, infatti, accetterebbero il taglio di una sola mensilità, lasciando fuori dal discorso la questione relativa all'eventuale salto di categoria. La distanza, dunque, al momento è abbastanza netta tra le parti e l'impressione è che si vada incontro a un braccio di ferro tra la Salernitana e i suoi tesserati. Molto, naturalmente, dipenderà anche da quello che sarà il futuro dei campionati e dalle decisioni che verranno prese dalle autorità governative. Per adesso il ds Angelo Fabiani ha iniziato a sondare il terreno, anche per capire quali siano i margini della trattativa. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, ci sarà un nuovo confronto tra le parti, per provare a ridurre la distanza che si è venuta a creare dopo la proposta iniziale. Non è da escludere anche un intervento da parte della proprietà che, però, vuole prima capire se sarà possibile o meno riprendere il campionato.