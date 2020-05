Salernitana, il "modello Lazio" per il taglio degli stipendi Lotito ha proposto la decurtazione di due stipendi anche ai calciatori biancocelesti

La serie B spinge per ripartire ma non è ancora ben chiaro come e quando sarà possibile. Dubbi che potrebbero essere sciolti dal Consiglio Federale di domani, nel corso del quale si proverà a decidere come portare a termine la stagione. La Salernitana, nel frattempo, prova a farsi trovare pronta ad ogni evenienza: i calciatori da oggi riprenderanno gli allenamenti individuali e facoltativi mentre la società sta preparando il terreno in vista dei possibili tagli da applicare alle mensilità dei calciatori. La proposta fatta nei giorni scorsi dal ds Angelo Fabiani è praticamente la stessa che nelle scorse ore è stata illustrata da Claudio Lotito ai giocatori della Lazio: l'imprenditore ha incontrato gli atleti a Formello, ribadendo di voler applicare il taglio delle mensilità di marzo e aprile. Anche a Roma, come accaduto a Salerno, i tesserati non hanno accolto di buon grado l'idea della società, manifestando le proprie perplessità. È andata diversamente, invece, con i dirigenti della Salernitana: oltre al ds Fabiani, anche il team manager Avallone, il segretario Dibrogni, il dirigente Bianchi e gli allenatori Rizzolo e Genovese hanno rinunciato a due mensilità. Con i calciatori, invece, prosegue la trattativa a distanza, anche se molto dipenderà da quale sarà il futuro dei campionati. Nel frattempo, dopo il Venezia, anche altre società di serie B come l'Empoli e il Perugia, hanno trovato l'intesa con i propri calciatori che rinunceranno a 45 giorni di stipendio.