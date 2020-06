Salernitana, intesa con i calciatori sul taglio degli stipendi Ufficializzata la decurtazione per la fase in cui il calcio è rimasto in quarantena

L'intesa era stata trovata già da qualche giorno. Adesso è stata ratificata ufficialmente. La Salernitana si è accordata con i propri calciatori per la decurtazione dello stipendio relativa alla fase in cui il calcio è rimasto in quarantena. Gli atleti, come comunicato dalla società, rinunceranno a 40 giorni di stipendio. Una via di mezzo, dunque, tra la proposta iniziale della società (due stipendi) e quella dei calciatori (uno stipendio).

L’U.S Salernitana 1919 comunica che in data odierna presso la Sede Sociale alla presenza del dott. Giuseppe Siniscalchi della CONFASI i calciatori granata hanno sottoscritto in sede protetta gli accordi di rinuncia a 40 giorni di retribuzione. La Società ringrazia per il lodevole gesto tutti i suoi tesserati.