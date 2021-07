LIVE | Serie A, prende forma la nuova stagione: esordio Bologna-Salernitana Dopo 23 anni anche la Salernitana sarà ai nastri di partenza della massima serie

La terza giornata di andata sarà TORINO-SALERNITANA; la quarta SALERNITANA-ATALANTA.

La seconda giornata di andata sarà SALERNITANA-ROMA in programma il 29 agosto 2021.

La PRIMA GIORNATA di RITORNO sarà SALERNITANA-VENEZIA in programma il 6 gennaio 2022.

Al via il sorteggio: la SALERNITANA farà il suo esordio allo stadio Dall'Ara contro il BOLOGNA il 22 agosto.

L'attesa è finita: a partire dalle 18.30 prenderà forma la prossima stagione di serie A che vedrà ai nastri di partenza anche la Salernitana, tornata nell'olimpo del calcio a 23 anni di distanza dall'ultima volta. La città freme per conoscere il nome dell'avversaria che terrà a battesimo il cavalluccio marino (l'esordio dovrebbe essere in trasferta per consentire il completamento dei lavori dello stadio Arechi) e quale sarà il cammino della fomrazione di Fabrizio Castori.

Un percorso che, tra andata e ritorno, sarà differente: per la prima volta nella storia della serie A i gironi saranno asimmetrici e, quindi, la seconda parte sarà diversa dalla prima. Servirà, dunque, un doppio sorteggio per comporre il calendario.

A rappresentare la Salernitana a Milano sarà il direttore sportivo Angelo Fabiani.