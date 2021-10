La Paganese si riscatta, Murolo e Piovaccari stendono il Potenza Gli azzurrostellati tornano al successo dopo tre sconfitte di fila

La Paganese si riscatta e torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Al “Torre”, nella gara valida per la decima giornata del girone C di Serie C, battuto il Potenza con il finale di 2-0 grazie alle reti di Murolo e Piovaccari.

Il tabellino.

Paganese – Potenza 2-0

Marcatori: pt 15’ Murolo; st 49’ Piovaccari.

Paganese (3-4-2-1): Baiocco; Bianchi, Schiavi, Murolo (24’ st Sbampato); Zanini, Tissone, Zito, Manarelli; Firenze (44’ st Scanagatta), Guadagni; Castaldo (18’ st Piovaccari). A disp.: Pellecchia, Caruso, Vitiello, Viti, Perlingieri, Pica, Sussi, Iannone, Del Regno. All.: Grassadonia.

Potenza (4-3-1-2): Marcone; Coccia (24’ st Banegas), Piana (39’ st Cargnelutti), Gigli, Maestrelli; Zagaria (24’ st Vecchi), Sandri (39’ st Sessa), Ricci; Costa Ferreira; Volpe, Salvemini (14’ st Baclet). A disp.: Greco, Petriccione, Zampa, Orazzo, Bruzzo, Zenuni, Sepe. All.: Gallo.

Arbitro: Costanza della sezione di Agrigento. Assistenti: Pintaudi della sezione di Pesaro e Ravera della sezione di Lodi. Quarto Ufficiale: Di Cicco della sezione di Lanciano.

Note: Ammoniti: Gigli, Tissone, Cocci, Piana, Baiocco, Firenze, Murolo, Manarelli, Zito. Recupero: pt 1’, st 5’. Angoli: 3-4. Spettatori 1000 di cui 200 ospiti.