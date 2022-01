Salernitana, ancora un caso Covid: 8 calciatori contagiati, derby in bilico Il nuovo protocollo dà facoltà all'Asl d'intervenire al nono positivo

Il Covid non concede tregua alla Salernitana che, adesso, vede messa a rischio la disputa del derby contro il Napoli in programma domenica al "Maradona". Con il contagio del calciatore emerso in giornata, infatti, è salito ad otto il numero dei calciatori che hanno contratto il virus. La conferma è arrivata dalla stessa società che ha diffuso una nota sul sito ufficiale: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono otto».

Con il nuovo protocollo, infatti, al nono contagio (numero superiore al 35% dei componenti del gruppo squadra) l'Asl ha facoltà d'intervenire e di bloccare la società. Al momento basterebbe un altro contagio per far saltare il derby in terra partenopea. E' chiaro che c'è ancora qualche giorno a disposizione e non è da escludere che la Salernitana possa recuperare qualche calciatore che ha contratto il Covid nella scorsa settimana (venerdì e sabato i primi 5 casi). Ma i timori, considerata la velocità con cui il virus si sta diffondendo nello spogliatoio, è che possano emergere anche altri positivi. Complessivamente i calciatori che hanno già contratto il Covid (considerando anche i contagi dei mesi scorsi) sono venti.