Salernitana, depositata la lista in Lega: tagliati cinque over Colantuono avrà a disposizione 11 calciatori under

È stata depositata in Lega la lista dei 21 calciatori con i quali la Salernitana affronterà la seconda parte di stagione. La norma prevede la possibilità di inserire 17 elementi over, altri 4 cresciuti in vivai italiani ed, eventualmente, altri 4 cresciuti nel vivaio del club. La Salernitana, non avendo in rosa elementi sfornati dal proprio settore giovanile, ha consegnato una lista di 20 calciatori over ai quali sarà aggiunto Diego Perotti. Sono rimasti fuori dall'elenco dei 21 i portieri Fiorillo e Guerrieri, il difensore Strandberg e i centrocampisti Capezzi e Kalombo. Mentre per i portieri sarà possibile modificare settimanalmente la lista, gli altri tre calciatori di movimento resteranno esclusi.

Lo scenario, dunque, in vista della seconda parte di stagione è il seguente:

Sepe e Belec sono i due portieri; Jaroszynski, Veseli, Fazio, Gyomber, Kechrida e Gagliolo i difensori; Ribery, Schiavone, Radovanovic, L. Coulibaly e Kastanos i centrocampisti; Verdi, Djuric e Mousset gli attaccanti. Mazzocchi, Di Tacchio, Obi e Bonazzoli sono stati inseriti tra i 4 calciatori formati in Italia. A questi, poi, bisognerà aggiungere gli elementi under che possono essere illimitati. La Salernitana ne ha in rosa ben 11, molti dei quali arrivati in questo mercato di riparazione: Russo, Dragusin, Delli Carri, Ruggeri, Ranieri, Ederson, M. Coulibaly, Bohinen, Zortea, Mikael e Vergani.