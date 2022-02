Paganese, ancora un ko: il Latina espugna il "Torre" 2-1 Azzurrostellati sempre invischiati nella zona playout

La Paganese cade ancora in casa: dopo il ko di domenica contro il Bari, con il Latina al "Torre" finisce 1-2. Eppure il match si era messo subito in discesa per i padroni di casa che al 21' trovano la rete del vantaggio con Tommasini. Ma è una gioia effimera perchè i pontini prima la pareggiano con Carletti al 32' su rigore e poi al 41' completano la rimonta con la firma di Ercolano. Con la sconfitta di oggi, la Paganese resta a 22 punti, occupando il primo posto nelle sabbie mobili della zona playout.

IL TABELLINO

Paganese (3-4-1-2): Baiocco, Konate (1’ st Sbampato), Brogni (14’ st Murolo), Celesia (29’ st Scanagatta), Firenze, Diop (14’ st Castaldo), Martorelli, Tissone, Tommasini, I. De Santis (36’ st Iannone), Cretella. A disposizione: Pellecchia, Avogadri, Del Regno. Allenatore: Grassadonia.

Latina (4-4-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (17’ st Barberini), Carletti (29’ st Rossi), De Santis, Sane (17’ st Andrade Siqueira), Tessiore, Celli, Carissoni (22’ st Sarzi Puttini), Ercolano (29’ st Teraschi). A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Rosseti, Atiagli, D’Aloia. Allenatore: Di Donato.

Marcatori: 21′ Tommasini (P), 34′ Carletti (L), 41′ Ercolano (L).

Ammoniti: Ercolano (L), Sarzi Puttini (L).